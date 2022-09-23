Жозе Моуринью: трудно смириться с тем, что произошло со сборной Италии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о непопадании сборной Италии на чемпионат мира – 2022.



«Это трудно принять. Я вырос в 70-х и 80-х годах. Сборная Италии была именем нарицательным. Трудно смириться с тем, что произошло с Италией. У них есть хорошие игроки. Есть талант. Нет никаких оправданий тому, что итальянцы пропустят чемпионат мира – 2022», — приводит слова Моуринью A Bola.



Напомним, сборная Италии выиграла Евро-2020, но не прошла отбор на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В стыках команда Роберто Манчини проиграла Северной Македонии 0:1, пропустив решающий гол в компенсированное время.

Ранее сборная Италии проиграла национальной команде Германии (2:5) в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024.