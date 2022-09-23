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Сборная РФС с Карпиным, Онопко и Алаевым разгромила в товарищеской игре коллег из Киргизии

Сборная РФС с Карпиным, Онопко и Алаевым разгромила в товарищеской игре коллег из Киргизии
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Сборная Российского футбольного союза (РФС) одержала победу над коллегами из Киргизии со счётом 6:1.

В составе российской команды на поле вышли главный тренер национальной сборной Валерий Карпин, его помощник Виктор Онопко, президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев (получивший повреждение во втором тайме), а также персонал сборной России и сотрудники РФС. Лучшим игроком встречи был признан Виктор Онопко.

Отметим, что завтра, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова состоится товарищеский матч между сборными России и Киргизии. Стартовый свисток — в 17:00 по московскому времени. Предстоящую встречу обслужит бригада арбитров во главе с казахстанским судьёй Данияром Сахи.

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