В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение FA по Криштиану Роналду

Английский «Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление по обвинению в адрес своего нападающего Криштиану Роналду от Футбольной ассоциации Англии (FA).

«Криштиану Роналду было предъявлено обвинение в нарушении правила FA в инциденте, который произошёл после матча английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» в субботу, 9 апреля 2022 года. Утверждается, что поведение форварда после финального свистка было ненадлежащим и/или насильственным.



Мы отметили заявление FA в отношении Криштиану Роналду и будем поддерживать игрока в ответ на обвинение», — сказано на официальном сайте команды.

Напомним, после игры с «Эвертоном» 37-летний Роналду выбил телефон из рук фаната соперника, когда уходил в подтрибунное помещение.

Неприятные поступки Криштиану Роналду. Видеоролик: