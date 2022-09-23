Никита Баженов: матч с Киргизией — важный. В сборной России есть несколько людей авансом

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов рассказал об ожиданиях от матча российской сборной с командой Киргизии. Встреча состоится завтра, 24 сентября.
«Думаю, что победа точно должна быть — причём крупная. Вероятность того, что она будет крупная, — очень высока. Любой матч сборной полезен — это важная составляющая футбола. Сборная — консистенция всего, что необходимо спортсменам для существования.
Любой матч важен и нужен. Здесь не только про сборную и футбол, а про многие аспекты. Здесь история и про болельщиков, про тех, кто любит футбол в другой стране, какая-то объединяющая история есть. Футбол футболом, но есть связь между странами.
Посмотрим молодых ребят. Скажем, в сборной сейчас есть несколько людей, кто авансом. Это обязательный и важный матч. Те, кто говорят, что игры сборной не нужны, это вредные люди для спорта», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 23 сентября 2022
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