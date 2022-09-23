Кокорин оформил дубль в товарищеском матче
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Сегодня, 23 сентября, состоялся товарищеский матч между «Арисом» из Лимасола и другим кипрским клубом «АЕЗ Закакиу». «Арис» одержал победу со счётом 7:1.
Российский нападающий Александр Кокорин оформил дубль в этой игре. Он отличился на 28-й и на на 49-й минутах соответственно. Напомним, за «Арис» россиянин выступает на правах аренды. Недавно Кокорин забил первый гол в официальном матче впервые за 655 дней. На данный момент Александр отличился за команду Алексея Шпилевского трижды. Один раз в официальный игре и дважды – в товарищеской.
В стане «Фиорентины», за которую нападающий выступал ранее, он суммарно провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, заработав две жёлтые карточки.
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