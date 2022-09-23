Сборная России провела предматчевую тренировку в Бишкеке. Лучшие фото

Сборная России по футболу 23 сентября провела предматчевую тренировку в Бишкеке перед встречей со сборной Киргизии. В ней приняли участие все вызванные на сбор игроки. Во время занятия команда большую часть времени уделила отработке стандартов.

Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о настроении в национальной команде перед товарищеским матчем с Киргизией.



«Не знаю, что вы видели в отеле на лицах ребят, но у всех улыбки, рабочее настроение. С огромным желанием все тренируются. На теории стоял шум и гам, улыбаются, общаются», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч между сборными России и Киргизии состоится в субботу, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.