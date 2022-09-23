Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«После ухода из «Барселоны» я могу рассказать». Дани Алвес — о крутости Криштиану Роналду

«После ухода из «Барселоны» я могу рассказать». Дани Алвес — о крутости Криштиану Роналду
Комментарии

Защитник «УНАМ Пумас» Дани Алвес, ранее выступавший за «Барселону», признался, что ему нравится игра экс-нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

«Мне нравится Криштиану. Теперь, когда мы больше не в «Барселоне» и «Реале», кажется, что я могу говорить об этом, потому что всегда казалось, что я не могу. Криштиану является примером для всех нас, у кого нет такого высокого качества. Он показал, что благодаря усердной работе вы также можете конкурировать с лучшими. Я очень уважаю его.

Как я могу не уважать парня, который получил всё благодаря работе. Я идентифицирую себя с Роналду, потому что всё, что я делал в своей жизни, было основано на этом. Месси же — прирождённый талант, который родился с талантом играть в футбол и быть на другом уровне, которого достигает только он», — приводит слова Алвеса Marca.

Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану. Видеоролик:

Новость по теме
В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение FA по Криштиану Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022