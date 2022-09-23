«После ухода из «Барселоны» я могу рассказать». Дани Алвес — о крутости Криштиану Роналду

Защитник «УНАМ Пумас» Дани Алвес, ранее выступавший за «Барселону», признался, что ему нравится игра экс-нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.
«Мне нравится Криштиану. Теперь, когда мы больше не в «Барселоне» и «Реале», кажется, что я могу говорить об этом, потому что всегда казалось, что я не могу. Криштиану является примером для всех нас, у кого нет такого высокого качества. Он показал, что благодаря усердной работе вы также можете конкурировать с лучшими. Я очень уважаю его.
Как я могу не уважать парня, который получил всё благодаря работе. Я идентифицирую себя с Роналду, потому что всё, что я делал в своей жизни, было основано на этом. Месси же — прирождённый талант, который родился с талантом играть в футбол и быть на другом уровне, которого достигает только он», — приводит слова Алвеса Marca.
Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану. Видеоролик:
- 23 сентября 2022
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