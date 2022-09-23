Владислав Радимов: сборной России точно нужно играть. Можно сказать, собрали лучших

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов рассказал об ожиданиях от матча российской национальной команды с Киргизией. Встреча состоится завтра, 24 сентября. Она будет проходить в Бишкеке (Киргизия).



«Сборной России точно нужно играть. Хорошо, что удалось всех собрать и договориться на товарищеский матч. В сборную попали футболисты, которые хорошо себя проявили. Можно сказать, собрали лучших. Что касается Киргизии, то тут увольте — понятия не имею», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Встреча начнётся в 17:00 мск. Сборная России проведёт первый матч с квалификации чемпионата мира 2022 года.



Ранее было объявлено, что россияне не выступят в квалификации Евро-2024.