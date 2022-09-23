РФС разрешил «Кубани» зарегистрировать Дзамболата Цаллагова вне заявочного периода
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Российский футбольный союз (РФС) разрешил футбольному клубу «Кубань» заявить защитника Дзамболата Цаллагова вне регистрационного периода. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Союз постановил разрешить клубу осуществить регистрацию для участия в соревнованиях под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в ФНЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста.
Краснодарский клуб занимает 13-е место в Первой лиге. Ниже в турнирной таблице расположились «Краснодар-2», московские «Велес» и «Родина», тольяттинский «Акрон» и ульяновская «Волга». Возглавляет турнирную таблицу владикавказская «Алания». На втором месте — казанский «Рубин», на третьем — «Балтика».
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