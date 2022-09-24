Гранат: Чеферин верит в светлое будущее. Наверное, вся Европа хочет участия России

Экс-защитник московского «Динамо» и других российских клубов Владимир Гранат прокомментировал слова президента УЕФА Александера Чеферина касательно возвращения сборной России и клубов к международным матчам, но не сейчас, а в будущем.



«Думаю, Чеферин руководствуется благими мотивами и верит в светлое будущее. Его словам можно доверять. Наверное, вся Европа хотела бы, чтобы Россия участвовала в международных соревнованиях. Сколько мы ещё будем без еврокубков? Чем меньше, тем лучше», – приводит слова Граната «РБ Спорт».



Ранее европейские СМИ распространили следующую цитату Александера Чеферина: «Мы все надеемся, что ситуация скоро урегулируется и Россия сможет участвовать в наших соревнованиях. Но на текущий момент об этом не может идти и речи».

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