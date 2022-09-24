Гранат: Чеферин верит в светлое будущее. Наверное, вся Европа хочет участия России

Экс-защитник московского «Динамо» и других российских клубов Владимир Гранат прокомментировал слова президента УЕФА Александера Чеферина касательно возвращения сборной России и клубов к международным матчам, но не сейчас, а в будущем.
«Думаю, Чеферин руководствуется благими мотивами и верит в светлое будущее. Его словам можно доверять. Наверное, вся Европа хотела бы, чтобы Россия участвовала в международных соревнованиях. Сколько мы ещё будем без еврокубков? Чем меньше, тем лучше», – приводит слова Граната «РБ Спорт».
Ранее европейские СМИ распространили следующую цитату Александера Чеферина: «Мы все надеемся, что ситуация скоро урегулируется и Россия сможет участвовать в наших соревнованиях. Но на текущий момент об этом не может идти и речи».
- 24 сентября 2022
-
04:54
-
04:44
-
04:27
-
04:14
-
01:43
-
01:15
-
00:57
-
00:48
-
00:48
-
00:24
-
00:23
-
00:09
-
00:00
- 23 сентября 2022
-
23:56
-
23:48
-
23:45
-
23:43
-
23:40
-
23:40
-
23:05
-
23:03
-
22:55
-
22:46
-
22:39
-
22:37
-
22:31
-
22:29
-
22:14
-
22:00
-
21:51
-
21:35
-
21:30
-
21:29
-
21:20
-
21:16