Жена украинского футболиста «Красавы» выложила обнажённое фото, отправленное мужу

Ирина Морозюк, супруга защитника кипрского клуба «Красава» Николая Морозюка, выложила в Сеть обнажённое фото, отправленное мужу.
«Немножко тебе для настроения», — написала Ирина в одной из социальных сетей под «сториз» со скрином пикантного фото, отправленного супругу. Отметим, что некоторые части данного снимка девушка зарисовала.
Николай Морозюк перешёл в кипрский клуб в августе этого года из «Черноморца», подписав контракт на один сезон с опцией годового продления. За свою карьеру он поиграл за «Динамо» (Киев), «Кривбасс», «Металлист», «Днепр» и другие клубы. На счету защитника также 14 матчей за сборную Украины, в которых он забил один гол.
Напомним, президентом футбольного клуба «Красава» является российский блогер Евгений Савин.
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