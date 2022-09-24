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Защитнику «Барселоны» Араухо может потребоваться операция

Защитнику «Барселоны» Араухо может потребоваться операция
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Защитнику «Барселоны» и сборной Уругвая Рональду Араухо может потребоваться операция после травмы, полученной во время товарищеской встречи с Ираном. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Как сообщает источник, ссылаясь на официальное объявление каталонского клуба, уругваец получил разрыв сухожилия приводящей мышцы правого бедра. В преддверии приближающегося чемпионата мира в Катаре Араухо и его представителям придётся решать, как поступить — провести лечение традиционно, что будет быстрее, или же лечь на операцию, которая лучше поможет залечить травму. Точное решение будет принято в ближайшие двое суток, когда спадёт воспаление ноги и будет видно, какие зоны бедра повреждены.

В октябре «Барселону» ждёт сложный график. Команде Хави предстоит сыграть с «Мальоркой», дважды с «Интером», с мадридским «Реалом», «Вильярреалом», «Атлетиком», «Баварией» и «Валенсией».

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