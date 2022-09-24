Кыргызстан — Россия: хозяева открыли счёт в матче

Сегодня, 24 сентября, на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке проходит товарищеский матч между сборными Кыргызстана и России. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.



Счёт в матче был открыт на 24-й минуте: Алимардон Шукуров откликнулся на пас Фархата Мусабекова и поразил ворота Матвея Сафонова. Сборная Кырзыгстана вышла вперёд.

Напомним, это первый матч для сборной России с 14 ноября 2021 года. Тогда подопечные Валерия Карпина в гостях уступили сборной Хорватии (0:1) и лишились прямой путёвки на чемпионат мира-2022. В стыковых матчах сборная России должна была сыграть со сборной Польши, но встреча не состоялась из-за отстранения российских клубов и сборных от международных соревнований.