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«Был смотр». Валерий Карпин — о матче сборных России и Киргизии

«Был смотр». Валерий Карпин — о матче сборных России и Киргизии
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу команды над Киргизией в товарищеской встрече со счётом 2:1.

«Критического настроения нет. Многие вещи не получались. Как и говорил до игры, важно было посмотреть игроков на этом уровне. Так что был смотр. Много новичков. Кто-то лучше, кто-то хуже. Этим просмотром доволен. По игре есть недочёты. Это понятно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, это первый матч для сборной России с 14 ноября 2021 года. Тогда подопечные Валерия Карпина в гостях уступили сборной Хорватии (0:1) и лишились прямой путёвки на чемпионат мира — 2022. В стыковых матчах сборная России должна была сыграть со сборной Польши, но встреча не состоялась из-за отстранения российских клубов и сборных от международных соревнований.

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