Эвра: уверен, что Роналду входит в планы тен Хага

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался о ситуации нападающего Криштиану Роналду в стане «красных дьяволов».
«Давайте внесём ясность: посадить Криштиану Роналду на скамейку запасных — громкое заявление. Он может подумать, что это несправедливо, ведь в прошлом году он забил около 18 голов, поэтому у него в голове возникнет вопрос: «Почему я на скамейке запасных?» И он будет прав. Но также в команде есть главный тренер, и нужно уважать его решение.
Я понимаю разочарование Роналду. Но также тен Хаг сказал: «Я собираюсь начать новую эру, Роналду всё ещё в моём плане», и я уверен, что это правда. Думаю, что тен Хаг и Роналду должны, если они ещё этого не сделали, провести честный разговор. Всё, что происходит сейчас, — логично», — приводит слова Эвра издание The Sun.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»
- 24 сентября 2022
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