Андрей Тихонов: удивила столь блеклая игра сборной России, по ней огромные вопросы

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от игры сборной России в товарищеском матче с командой Киргизии. Встреча, проходившая в Бишкеке, закончилась со счётом 2:1 в пользу россиян.
«Удивила столь блеклая игра, по ней огромные вопросы. То, что показала сборная России, не впечатлило никого, а возможно, и расстроило. Победу объективной сложно назвать, ничья была более логичным исходом. Думаю, Валерий Георгиевич найдёт подходящие слова и скажет команде всё, что нужно. Россия выиграла благодаря тому, что киргизы подустали и допустили в конце несколько ошибок», — цитирует Тихонова РБК.
Счёт в матче был открыт на 24-й минуте: Алимардон Шукуров откликнулся на пас Фархата Мусабекова и поразил ворота Матвея Сафонова. Спустя шесть минут сборная России получила право на пенальти, который реализовал Александр Соболев. На 89-й минуте красивым ударом из-за пределов штрафной победу России принёс Даниил Уткин.
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