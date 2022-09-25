Чемпион мира в составе сборной Франции жёстко раскритиковал Килиана Мбаппе

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети выступил с резкой критикой в адрес нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе за то, что француз в интервью, даваемых в расположении национальной сборной, рассказывает о клубных делах и проблемах.

«Он очень хорошо знает слова, которые использует, их влияние и то, для кого они предназначены — это Кристоф Галтье. Как проблемы в «ПСЖ» мешают «синим»? В следующий раз, когда будет пресс-конференция «ПСЖ», мы зададим ему вопрос о сборной Франции, посмотрим, ответит ли он. С тех пор, как он перешёл в «ПСЖ», он делал шаги развития со скоростью света, но пусть говорит о клубных проблемах со своим тренером, а не с прессой!

В «ПСЖ» мы хотим спокойствия на поле и за кулисами. С самого начала сезона всё было безупречно, и всегда одни и те же люди приходят, чтобы устроить беспорядок! Пусть перестанет говорить в СМИ о том, чего он хочет! Пусть он скажет это своему тренеру, прямо в глаза. Хочу, что он перестал брать микрофон сборной Франции, чтобы говорить о своих проблемах в «ПСЖ». Он утомляет меня!», — приводит слова Пети Le10sport.com.

Напомним, в недавнем интервью Килиан заявил, что в сборной ему дают больше свободы действий на поле, чем в «ПСЖ».

Первый гол Килиана Мбаппе в профессиональном футболе