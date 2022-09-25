Данил Глебов объяснил, почему сборная России с трудом обыграла Киргизию
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Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов прокомментировал результат товарищеского матча с национальной командой Киргизии (2:1).
«Рассчитывали на другое, тренировали другое. Получилось так, что где-то мешало поле, новые связки — всё равно недопонимание. Чтобы выходить из обороны, играть низом, нужна сыгранность. Условно, если смотреть на «Ростов», у нас в первых играх не совсем всё получалось. В сборной мы когда последний раз играли, в марте? А сейчас уже октябрь. Больше полугода у нас не было сборной. Понятно, что тяжело», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сборная России провела первый матч с ноября 2021 года. Тогда российская команда выступала в квалификации ЧМ-2022.
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