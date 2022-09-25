Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Данил Глебов объяснил, почему сборная России с трудом обыграла Киргизию

Данил Глебов объяснил, почему сборная России с трудом обыграла Киргизию
Комментарии

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов прокомментировал результат товарищеского матча с национальной командой Киргизии (2:1).

«Рассчитывали на другое, тренировали другое. Получилось так, что где-то мешало поле, новые связки — всё равно недопонимание. Чтобы выходить из обороны, играть низом, нужна сыгранность. Условно, если смотреть на «Ростов», у нас в первых играх не совсем всё получалось. В сборной мы когда последний раз играли, в марте? А сейчас уже октябрь. Больше полугода у нас не было сборной. Понятно, что тяжело», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сборная России провела первый матч с ноября 2021 года. Тогда российская команда выступала в квалификации ЧМ-2022.

Новость по теме
Баринов рассказал о разговоре футболистов сборной России перед началом матча с Киргизией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022