«Должен помогать футболу, а не быть за решёткой». Корниленко высказался в поддержу Ларина

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о суде над бывшим руководителем футбольной академии «Чертаново» Николаем Лариным.
«Я хочу поддержать Николая Ларина. Хочу поддержать в том числе из-за его активного участия в жизни «Крыльев Советов». Николай старается посещать каждый матч команды, и не так важно, где играем — дома или на выезде. Ларин глубоко погружён в жизнь своих ребят, заинтересован в их развитии. Хочется сказать ему спасибо за пацанов, так как их успех — результат его работы. Для всех ребят Николай Ларин — учитель. Все его воспитанники живут футболом, они воспитаны и образованы — правильно смотрят на жизнь. Всё это результат большой и непростой работы.
Очень много уважаемых людей высказывались в поддержку Ларина — игроки, тренеры, спортивные менеджеры и журналисты. Ведь это говорит о многом. Я присоединяюсь к поддержке. Мы знакомы лично — я в жизни не видел людей, более преданных непосредственно футболу и его развитию, чем Ларин. Преданных именно развитию российского футбола и развитию молодых футболистов. Такой человек должен продолжать работу на благо российского футбола и помогать ему, а не быть за решёткой», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 25 сентября 2022
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