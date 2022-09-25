Зинедин Зидан выпустил трогательное обращение к завершившему карьеру Роджеру Федереру

Легендарный французский футболист, а ныне тренер Зинедин Зидан выпустил трогательное обращение к 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру, который ранее завершил карьеру.
«Ты переходишь в другой мир. Я желаю тебе, чтобы вторая часть твоей жизни была такой же наполненной, как и первая. Спасибо тебе, Роджер, ты заставил весь мир мечтать! Но в глубине души всё равно остался тем же самым. Спасибо, Роджер, великолепная карьера», — написал Зидан в своих социальных сетях.
Напомним, в ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Швейцарец играл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, которые представляли сборную мира, со счётом 4:6, 7:6(7:2), [11:9].
- 25 сентября 2022
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