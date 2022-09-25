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Желудков: Клаудиньо пусть тренируется, а если слабохарактерный — до свидания!

Желудков: Клаудиньо пусть тренируется, а если слабохарактерный — до свидания!
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Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков заявил, что считает Андрея Мостового лучшим игроком петербургской команды на данный момент. Он считает, что бразильцу Клаудиньо нужно проявить терпение и больше тренироваться, чтобы вернуться в статус лучшего футболиста «Зенита».

«Мостовой — лучший игрок «Зенита» на данный момент. Клаудиньо? Пусть терпит, тренируется, а если слабохарактерный — до свидания!

Справится ли «Зенит» со «Спартаком» без Клаудиньо? Должен справиться. Клаудиньо же пусть хорошо подготовится к поединку с «Ростовом».

Малком и Клаудиньо хотят получить гражданство РФ? Пусть получают, я не против! (Смеётся) Глядишь, и сборная станет сильнее. Киргизов и без бразильцев обыграют, а вот лет через пять вполне могут пригодиться. Правда, им столько лет уже будет», — приводит слова Желудкова Bobsoccer.

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