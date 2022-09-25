Кларенс Зеедорф: в Европе возможности темнокожих тренеров серьёзно ограничены

Бывший футболист «Милана» Кларенс Зеедорф высказался о проблеме трудоустройства темнокожих тренеров в Европе.
«Не считаю Италию расистской страной. Думаю, за 20 лет я понял, что такое Италия. Расисты есть везде, но здесь самая расистская система. Сложно объяснить, почему тренеры, приехавшие в «Милан» после меня, нашли команды в Италии, а я за 20 лет в этой стране не получил ни одного предложения. Мне говорят: «Мы не хотим обижать вас этим предложением». Но сначала сделайте его, а потом я сообщу, если обиделся.
В Европе возможности темнокожих тренеров серьёзно ограничены. Первое серьёзное предложение поступило мне из Китая. Но разочаровывает то, что после опыта в «Милане», в котором я преуспел, ко мне не обращаются с предложениями», — приводит слова Зеедорфа La Gazzetta dello Sport.
- 25 сентября 2022
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