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Защитник «МЮ» Мартинес ответил на критику из-за низкого роста

Защитник «МЮ» Мартинес ответил на критику из-за низкого роста
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес ответил на критику после перехода в стан «красных дьяволов». Напомним, 24-летнего аргентинского футболиста активно критикуют за высокую трансферную стоимость и низкий для центрального защитника рост.

«Низкий рост? Меня не волнует критика. Я верю в себя и в свои способности. Я всегда много работал. Это то, что позволит мне добиться желаемых результатов.

Честно говоря, поиграть за такой большой клуб, как «Манчестер Юнайтед» — это была моя мечта. Особенно хотел поиграть в АПЛ, которая является одной из лучших лиг в мире. Я действительно счастлив», — приводит слова Лисандро Мартинеса A Bola со ссылкой на TyC Sports.

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