«Реал» готов подписать Милана Шкриньяра, его контракт истекает в 2023-м

Мадридский «Реал» следит за ситуацией вокруг защитника «Интера» Милана Шкриньяра, чей контракт с командой истекает в конце сезона. Стороны ведут переговоры, но ещё не пришли к соглашению. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, наставник «Реала» Карло Анчелотти считает Шкриньяра интересной опцией на трансферном рынке, поэтому в испанском клубе внимательно следят за ситуацией с продлением его контракта. В «Интере» уверены, что Милан подпишет с командой новый контракт.
27-летний Шкриньяр стал игроком «Интера» летом 2017 года, перейдя из «Сампдории». В нынешнем сезоне итальянской Серии А защитник в семи матчах не отметился результативными действиями. Всего за «Интер» Шкриньяр в 224 встречах забил 11 голов.
Видеообзор. «Атлетико М» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 6-й тур:
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