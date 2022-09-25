«Реал» готов подписать Милана Шкриньяра, его контракт истекает в 2023-м

Мадридский «Реал» следит за ситуацией вокруг защитника «Интера» Милана Шкриньяра, чей контракт с командой истекает в конце сезона. Стороны ведут переговоры, но ещё не пришли к соглашению. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, наставник «Реала» Карло Анчелотти считает Шкриньяра интересной опцией на трансферном рынке, поэтому в испанском клубе внимательно следят за ситуацией с продлением его контракта. В «Интере» уверены, что Милан подпишет с командой новый контракт.

27-летний Шкриньяр стал игроком «Интера» летом 2017 года, перейдя из «Сампдории». В нынешнем сезоне итальянской Серии А защитник в семи матчах не отметился результативными действиями. Всего за «Интер» Шкриньяр в 224 встречах забил 11 голов.

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