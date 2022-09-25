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Леонид Слуцкий высказался о поражении «Рубина» от «Шинника» в Первой лиге

Леонид Слуцкий высказался о поражении «Рубина» от «Шинника» в Первой лиге
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался после поражения от «Шинника» (0:1) в 11-м туре Мелбет Первой лиги.

«Вязкая игра с большим количеством единоборств. Многое решала зона подбора. По такой игре очень сложно было создавать большое количество моментов. Потому что комбинировать было достаточно сложно в таких условиях. Моменты мы создавали, в том числе в первом тайме было несколько эпизодов. Но поставить их на поток было очень сложно.

В перерыве я сказал, что всё решит один эпизод, который, хотелось бы, чтобы сложился в нашу пользу. Но он сложился не в нашу пользу. Наверное, то, как мы пропускали гол, в целом похоже на всю игру – огромное количество ударов, отскоков, рикошетов. В конце концов этот мяч был нами пропущен. Очень обидно, но было сложно сделать так, чтобы игра складывалась несколько в ином игровом русле. Можно было только надеяться на удачно решённый эпизод», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина» на официальном сайте.

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