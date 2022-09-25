Нидерланды — Бельгия: стартовые составы команд на матч 6-го тура Лиги наций

Сегодня, 25 сентября, состоится матч 6-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Нидерландов на своём поле примет команду из Бельгии. Встреча пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
Нидерланды: Ремко Пасвер — Натан Аке, Вирджил ван Дейк, Юрриен Тимбер, Дейли Блинд, Дензел Думфрис — Мартен де Рон, Дави Классен, Стивен Бергвейн — Стивен Бергёйс, Винсент Янссен.
Бельгия: Тибо Куртуа — Ян Вертонген, Тоби Алдервейрелд, Зено Дебаст, Тимоти Кастань, Тома Мёнье — Аксель Витсель, Амаду Онана, Кевин Де Брёйне — Эден Азар, Миши Батшуайи.
Гол Де Брёйне помог Бельгии обыграть Уэльс в Лиге наций:
Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
- 25 сентября 2022
-
22:10
-
22:04
-
22:02
-
22:00
-
21:50
-
21:28
-
21:16
-
21:15
-
21:05
-
21:00
-
21:00
-
20:55
-
20:54
-
20:53
-
20:20
-
20:18
-
20:15
-
20:02
-
20:00
-
19:55
-
19:45
-
19:45
-
19:42
-
19:35
-
19:19
-
19:13
-
19:03
-
18:52
-
18:37
-
18:31
-
18:29
-
18:11
-
17:55
-
17:54
-
17:32