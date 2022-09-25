Нидерланды — Бельгия: стартовые составы команд на матч 6-го тура Лиги наций

Сегодня, 25 сентября, состоится матч 6-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Нидерландов на своём поле примет команду из Бельгии. Встреча пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

Нидерланды: Ремко Пасвер — Натан Аке, Вирджил ван Дейк, Юрриен Тимбер, Дейли Блинд, Дензел Думфрис — Мартен де Рон, Дави Классен, Стивен Бергвейн — Стивен Бергёйс, Винсент Янссен.

Бельгия: Тибо Куртуа — Ян Вертонген, Тоби Алдервейрелд, Зено Дебаст, Тимоти Кастань, Тома Мёнье — Аксель Витсель, Амаду Онана, Кевин Де Брёйне — Эден Азар, Миши Батшуайи.

Гол Де Брёйне помог Бельгии обыграть Уэльс в Лиге наций:

Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.