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Мальдини: у 20-й команды АПЛ бюджет выше, чем у «Милана»

Мальдини: у 20-й команды АПЛ бюджет выше, чем у «Милана»
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Технический директор «Милана» Паоло Мальдини считает, что итальянской команде тяжело конкурировать в финансовом плане с командами английской Премьер-лиги (АПЛ).

«20-я команда АПЛ имеет бюджет выше, чем у нас. Сегодня очень сложно конкурировать с ними на рынке. «Милан» никогда не выйдет за свои экономические пределы.

Победа в Лиге чемпионов? Мы должны быть амбициозны в «Милане», — приводит слова Мальдини журналист Николо Скира в «Твиттере».

Напомним, по итогам сезона-2020/2021 «Милан» впервые за 11 лет выиграл чемпионство в Италии. В нынешнем сезоне команда Стефано Пиоли в семи матчах турнира набрала 14 очков и занимает в турнирной таблице пятое место, отставая от возглавляющего таблицу «Наполи» на три очка. В следующем туре «Милан» сыграет в гостях с «Эмполи».

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