«Боруссия» Д продаст Джуда Беллингема за € 93 млн, главный претендент — «Манчестер Сити»
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Дортмундская «Боруссия» готова продать полузащитника Джуда Беллингема за € 93 млн. Главным претендентом на подписание английского футболиста называют «Манчестер Сити», который уверен, что сумеет выиграть гонку за игрока у «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». Об этом сообщает The Sun.
19-летний Беллингем стал игроком «Боруссии» летом 2020 года, перейдя из «Бирмингема» за € 25 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 10 матчах во всех турнирах забил три мяча. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
В ноябре 2020-го Беллингем дебютировал за сборную Англии и в составе национальной сборной к нынешнему времени успел провести 16 матчей.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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