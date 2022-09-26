Мать болельщика «Эвертона»: Роналду может напасть на ребёнка и вести себя как обычно

Мать болельщика «Эвертона», которому нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду разбил телефон, высказалась о польском форварде.

«Будем надеяться, что он, наконец, получит правильное наказание. Он не может оставаться безнаказанным. Его поведение неприемлемо. Люди преследуют меня, говоря, что я снова втягиваю его в конфликт, но я ничего об этом не знала. С ним нужно было разобраться еще полгода назад. Мой сын каждый день рассказывает о том, что с ним произошло. Он до сих пор не вернул свой телефон. Меня это сбивает с толку — он может напасть на ребёнка и вести себя как обычно. Как он может спать по ночам, зная, сколько страданий он причинил юному фанату», — приводит слова матери Mirror.

Напомни после матча 32-го тура АПЛ прошлого сезона «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» (1:0) Роналду разбил телефон одного из болельщиков. Когда португалец уходил в подтрибунное помещение, фанат протянул телефон. Роналду отмахнулся, после чего телефон упал на землю.