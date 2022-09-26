Дешам — об Эриксене: его способности впечатляют

Главный тренер сборной Фоанции Дидье Дешам высоко оценил полузащитника сборной Дании и «Манчестер Юнайтед» Кристина Эриксена.

«Есть атакующий игрок, который меня очень удивил, и не только из-за того, что с ним произошла драматическая ситуация. Речь о Кристиане Эриксене. Способности, которые он демонстрирует со своим клубом на той позиции, на которой он играет, впечатляют. Потому что он всегда был человеком, обладающим замечательным техническим оснащением.

Он так часто играет за клуб. Количество игр, которые он проводит… Эта способность восстанавливаться тоже впечатляет. И у него всегда была способность забивать голы, заставлять других игроков забивать — он всегда это делал», — приводит слова Дешама Mirror.

Напомним, Эриксен перешёл в «МЮ» летом этого года. До этого футболист выступал за миланский «Интер». После возникновения проблем с сердцем датчанин поддерживал форму в расположении «Аякса».

Скорая помощь доставила Эриксена в больницу