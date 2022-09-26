MD: Бернарду Силва отказался от ухода в «Барселону» в конце летнего трансферного окна

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прошедшим летом мог оказаться в «Барселоне». Стороны вели переговоры и сам футболист был готов перейти в испанскую команду, однако он не хотел уходить из стана «горожан» под занавес трансферного окна. Такое решение португалец принял в связи с тем, что у «Манчестер Сити» практически не осталось бы времени на поиск замены. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, 28-летний футболист уважительно относится к клубу и болельщикам. И если ему придётся уйти из «Манчестер Сити», он хочет сделать это с уважением к обеим сторонам.



Силва перешёл в «Манчестер Сити» в 2017 году. Вместе с командой он выиграл 11 трофеев.

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