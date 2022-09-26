MD: Бернарду Силва отказался от ухода в «Барселону» в конце летнего трансферного окна
Поделиться
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прошедшим летом мог оказаться в «Барселоне». Стороны вели переговоры и сам футболист был готов перейти в испанскую команду, однако он не хотел уходить из стана «горожан» под занавес трансферного окна. Такое решение португалец принял в связи с тем, что у «Манчестер Сити» практически не осталось бы времени на поиск замены. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, 28-летний футболист уважительно относится к клубу и болельщикам. И если ему придётся уйти из «Манчестер Сити», он хочет сделать это с уважением к обеим сторонам.
Силва перешёл в «Манчестер Сити» в 2017 году. Вместе с командой он выиграл 11 трофеев.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
Комментарии
- 26 сентября 2022
-
10:19
-
10:17
-
10:12
-
10:08
-
10:05
-
10:03
-
10:00
-
09:48
-
09:36
-
09:35
-
09:26
-
09:11
-
08:40
-
08:30
-
08:15
-
07:32
-
06:57
-
06:44
-
06:05
-
05:48
-
05:19
-
04:20
-
03:51
-
03:51
-
03:28
-
03:14
-
02:49
-
02:41
-
02:27
-
01:54
-
01:38
-
00:48
-
00:28
-
00:18
-
00:02
Партнерский контент