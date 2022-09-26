Карпин отреагировал на слухи о возможном уходе из сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слухи о возможном уходе из национальной команды. Ранее в СМИ и телеграм-каналах стала появляться информация о том, что Карпин не намерен продлевать контракт со сборной и хочет сконцентрироваться на клубном футболе.

«Это не ко мне вопросы, а к телеграм-каналам. Я не в курсах вообще. Если они это пишут, значит, они что-то знают. Я ничего не знаю», — приводит слова Валерия Карпина «РИА Новости Спорт».

Напомним, недавно сборная России по футболу провела товарищеский матч с национальной командой Кыргызстана. Игра завершилась победой россиян со счётом 2:1.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.