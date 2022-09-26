Карпин отреагировал на слухи о возможном уходе из сборной России
Поделиться
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слухи о возможном уходе из национальной команды. Ранее в СМИ и телеграм-каналах стала появляться информация о том, что Карпин не намерен продлевать контракт со сборной и хочет сконцентрироваться на клубном футболе.
«Это не ко мне вопросы, а к телеграм-каналам. Я не в курсах вообще. Если они это пишут, значит, они что-то знают. Я ничего не знаю», — приводит слова Валерия Карпина «РИА Новости Спорт».
Напомним, недавно сборная России по футболу провела товарищеский матч с национальной командой Кыргызстана. Игра завершилась победой россиян со счётом 2:1.
Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.
Комментарии
- 26 сентября 2022
-
10:19
-
10:17
-
10:12
-
10:08
-
10:05
-
10:03
-
10:00
-
09:48
-
09:36
-
09:35
-
09:26
-
09:11
-
08:40
-
08:30
-
08:15
-
07:32
-
06:57
-
06:44
-
06:05
-
05:48
-
05:19
-
04:20
-
03:51
-
03:51
-
03:28
-
03:14
-
02:49
-
02:41
-
02:27
-
01:54
-
01:38
-
00:48
-
00:28
-
00:18
-
00:02
Партнерский контент