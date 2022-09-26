Кантона рассказал, что руководство «МЮ» отказалось назначить его президентом клуба

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона признался, что несколько раз предлагал экс исполнительному директору манкунианцев Эду Вудворду назначить его президентом клуба, но всякий раз получал отказ.

«Я несколько раз встречался с Эдом Вудвордом. Но в руководстве не приняли решение назначить меня президентом футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

Я всё ещё думаю, что там должен быть я или кто-то другой. «Манчестер Юнайтед» должен иметь кого-то для футбола», — приводит слова Кантона The Athletic.

56-летний Кантона выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1992 по 1997 год, когда завершил карьеру. Вместе с английским клубом полузащитник выиграл 12 трофеев.

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