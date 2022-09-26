Кантона рассказал, что руководство «МЮ» отказалось назначить его президентом клуба
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона признался, что несколько раз предлагал экс исполнительному директору манкунианцев Эду Вудворду назначить его президентом клуба, но всякий раз получал отказ.
«Я несколько раз встречался с Эдом Вудвордом. Но в руководстве не приняли решение назначить меня президентом футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».
Я всё ещё думаю, что там должен быть я или кто-то другой. «Манчестер Юнайтед» должен иметь кого-то для футбола», — приводит слова Кантона The Athletic.
56-летний Кантона выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1992 по 1997 год, когда завершил карьеру. Вместе с английским клубом полузащитник выиграл 12 трофеев.
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