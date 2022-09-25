Два манчестерских клуба поспорят за подписание защитника «Интера» Алессандро Бастони
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Защитник «Интера» Алессандро Бастони в следующем сезоне может сменить команду. В услугах 23-летнего итальянского футболиста заинтересованы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а также «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Бастони — воспитанник «Аталанты». В «Интер» футболист перешёл летом 2017 года за € 31,1 млн. В нынешнем сезоне Алессандро в восьми матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов не отметился результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Вместе с «Интером» Бастони выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии.
В 2021 году Бастони в составе сборной Италии стал чемпионом Европы.
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