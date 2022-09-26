Гол защитника «Зенита» Ловрена — в видеообзоре матча Лиги наций Австрия — Хорватия

Вчера, 25 сентября, состоялся матч 6-го тура Лиги наций УЕФА — встречались сборные Австрии и Хорватии. Игра проходила на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене (Австрия) и завершилась победой гостевой команды со счётом 3:1. Примечательно, что один из голов в составе хорватов забил защитник «Зенита» Деян Ловрен.

Хорватия обыграла Австрию и вышла в плей-офф Лиги наций

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Счёт в матче был открыт на шестой минуте: отличился Лука Модрич. Спустя три минуты австрийцы счёт сравняли: гол забил Кристоф Баумгартнер. Позже Хорватия за три минуты забила дважды — сначала это сделал Марко Ливайя, а потом — Деян Ловрен.

Хорватия набрала 13 очков и финишировала в турнирной таблице на первом месте. Австрия (4) — последняя.