Неймар: это лучшая сборная Бразилии с моего дебюта. Есть шанс далеко пройти на ЧМ-2022

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар оценил свою национальную команду в преддверии чемпионата мира – 2022.
«Это лучшая сборная Бразилии, за которую я играл с тех пор, как дебютировал. Мы сильный коллектив, побеждаем, и это очень хорошо. У нас сильная линия нападения. В этой команде каждому отведена определённая роль и все мы имеем общую цель. Есть смесь опыта и молодости. Мы стараемся друг ради друга. Мы играем командно, у нас есть все шансы далеко пройти на ЧМ-2022», — приводит слова Неймара Afrique Sports со ссылкой на Telefoot.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале, прошедшем в 2018 году в России.
- 26 сентября 2022
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