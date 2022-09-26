Булыкин: Карпин не должен совмещать посты. Тренеру сборной надо абстрагироваться

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что Валерию Карпину не стоит продолжать совмещать должности главного тренера сборной России и футбольного клуба «Ростов». По мнению Булыкина, наставник национальной команды должен быть абстрагирован от клубных дел и заниматься только делами сборной.

«Если он останется в сборной и клубе, то не стоит продлевать контракт со сборной. Тренер должен быть всегда абстрагирован от клубных дел и просматривать всех потенциальных футболистов.

Учитывая, что ближайшие два-три года наша сборная будет играть только товарищеские матчи, то, безусловно, нужно, чтобы тренер не совмещал посты», — сказал Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.