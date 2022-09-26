Фанаты Боснии и Герцеговины вывесили флаги армии боснийских мусульман

Болельщики Боснии и Герцеговины перед встречей с Черногорией вывесили на трибунах военные флаги боснийской мусульманской армии, которые именуются лилиями.

«Цветите вечно, несмотря на врагов», — гласит текст под флагом с большой лилией и большим количеством флагов поменьше с лилиями.

«Действительно, каждый хорват и серб должен спросить себя, что они делают в мусульманской сборной Боснии и Герцеговины? Это возмутительный позор! Разве хорват может выступать в такой обстановке, где выделяются флаги мусульманской армии, под которыми погибло столько хорватов.



Следует чётко отметить, что болельщики с такими флагами не могут войти ни на один стадион хорватских или сербских клубов в Боснии и Герцеговине. Призываем футболистов хорватской национальности покинуть сборную Боснии и Герцеговины», — сказано в обращении на сайте abcportal.

Болельщики показали флаги, использовавшиеся во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине с 1992 по 1995 год.