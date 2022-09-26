Матыцын: вопрос по восстановлению «Спартака-2» рассматривается

Первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын, возглавивший совет директоров «Спартака», ответил на вопрос о развитии академии московского клуба и возможном воссоздании «Спартака-2».

«Эта задача в полной мере соответствует стратегической цели по усилению спортивной вертикали и развитию детско-юношеского спорта. И это не набивший оскомину лозунг, а конкретные шаги по возрождению лучших традиций «Спартака». Именно наличие молодой смены, плавный переход из юношеского и любительского спорта в профессиональный были и остаются основой развития футбола. Мы рассматриваем вопрос по восстановлению «Спартака-2», так называемого фарм-клуба, в котором играют молодые игроки, выступая в дивизионе более низкого уровня, чем основная команда.

Также в планах перемещение академии на базу в Тушине, там же в течение ближайших двух лет будет построена новая тренировочная база и вся сопутствующая инфраструктура, включая современный отель», — приводит слова Матыцына ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что новым спортивным директором «Спартака» стал британец Пол Эшуорт. Летом 2022 года «Лукойл» выкупил 100% акций московского клуба. Александр Матыцын занял пост председателя совета директоров «Спартака», с которого недавно ушёл Леонид Федун. Предприниматель руководил московским клубом более 18 лет.