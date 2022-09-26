Матыцын: вопрос по восстановлению «Спартака-2» рассматривается

Первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын, возглавивший совет директоров «Спартака», ответил на вопрос о развитии академии московского клуба и возможном воссоздании «Спартака-2».
«Эта задача в полной мере соответствует стратегической цели по усилению спортивной вертикали и развитию детско-юношеского спорта. И это не набивший оскомину лозунг, а конкретные шаги по возрождению лучших традиций «Спартака». Именно наличие молодой смены, плавный переход из юношеского и любительского спорта в профессиональный были и остаются основой развития футбола. Мы рассматриваем вопрос по восстановлению «Спартака-2», так называемого фарм-клуба, в котором играют молодые игроки, выступая в дивизионе более низкого уровня, чем основная команда.
Также в планах перемещение академии на базу в Тушине, там же в течение ближайших двух лет будет построена новая тренировочная база и вся сопутствующая инфраструктура, включая современный отель», — приводит слова Матыцына ТАСС.
Напомним, ранее стало известно, что новым спортивным директором «Спартака» стал британец Пол Эшуорт. Летом 2022 года «Лукойл» выкупил 100% акций московского клуба. Александр Матыцын занял пост председателя совета директоров «Спартака», с которого недавно ушёл Леонид Федун. Предприниматель руководил московским клубом более 18 лет.
- 26 сентября 2022
-
14:55
-
14:50
-
14:40
-
14:28
-
14:23
-
14:21
-
14:06
-
14:00
-
13:54
-
13:48
-
13:44
-
13:32
-
13:32
-
13:27
-
13:24
-
13:16
-
13:06
-
13:00
-
12:58
-
12:43
-
12:35
-
12:27
-
12:23
-
12:19
-
12:06
-
12:04
-
11:54
-
11:35
-
11:29
-
11:27
-
11:18
-
11:07
-
11:07
-
11:05
-
10:34