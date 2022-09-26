Видеообзор сенсационной победы Фарерских островов в матче Лиги наций с Турцией
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Вчера, 25 сентября, состоялся матч 6-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Фарерских островов на своём поле принимала команду из Турции. Встреча прошла на стадионе «Торсволлур» в Торсхавне и завершилась сенсационной победой хозяев со счётом 2:1.
Фарерские острова обыграли сборную Турции в матче Лиги наций
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В первом тайме команды забитыми мячами отметиться не смогли. На 51-й минуте Фареры открыли счёт — отличился защитник Вильормур Давидсен. Хозяева удвоили своё преимущество уже на 59-й минуте, гол забил Йоан Эдмундссон. На 89-й минуте Турция отыграла один мяч, но спасти исход встречи не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Фарерских островов.
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