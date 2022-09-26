Белоус: Эшуорт в «Спартаке» — сомнительное решение. Все увольняли его за профнепригодность

Экс-руководитель «Локомотива» и «Ростова» Юрий Белоус высказался по поводу назначения британского специалиста Пола Эшуорта на должность спортивного директора «Спартака». По мнению Белоуса, это достаточно сомнительное решение руководства красно-белых, ведь на прошлых местах работы (в России, Латвии и Казахстане) Эшуорта увольняли за профнепригодность.

«Назначение Эшуорта — сомнительное решение. Непонятно, по каким критериям он назначен. Эшуорт работал в России, Казахстане, Латвии, и отовсюду его увольняли с незамысловатым определением «профнепригоден».

Человек, работающий в России спортивным директором, должен в первую очередь разбираться в российском футболе, в детско-юношеском футболе. С учётом того, что российские клубы не играют в еврокубках, то тенденция сместится в сторону российских футболистов. Поэтому это назначение непонятно. Его, возможно, стоило назначить замом кого-то из руководителей селекционной службы, но не более. Чтобы он занимался заграничным футболом. Но хозяин — барин. Карты в руки Мытыцыну. Зачем это нужно народной команде? По мне — логики здесь нет. В ближайшее время мы увидим результат. Но какой? Ведь европейских футболистов никто брать не будет.

Репутация Эшуорта? Я его за руку не ловил, но против него возбудили уголовное дело в Казахстане. Да и в «Ростове». Прежде чем его назначать, стоило позвонить в Казахстан, расспросить. Позвонить Ивану Игнатьевичу Саввиди. Он бы рассказал, за что уволили Эшуорта и что он великого создал. Одно дело — провинциальный клуб, другое — команда, к которой приковано внимание многих миллионов. Популярности руководству это решение не прибавит. А «Спартак» — очень сложный клуб.

Что говорили в «Ростове» про Эшуорта? Ничего интересного. Что он создал? Чего при нём добилась команда? Ничего. Думаю, что в руководстве «Спартака» должны объяснить решение, разложить всё по полочкам», — приводит слова Белоуса Legalbet.