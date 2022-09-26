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Хаджи – об Эшуорте: это безумие. Чем хуже Тихонов, знающий всё о спартаковском футболе?

Хаджи – об Эшуорте: это безумие. Чем хуже Тихонов, знающий всё о спартаковском футболе?
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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался по поводу назначения британского специалиста Пола Эшуорта на должность спортивного директора красно-белых.

«Вообще не понимаю современную спартаковскую кухню. С каких позиций они там назначаются, откуда это происходит — совершенно непонятно. Я диву даюсь, почему берут посторонних людей, не наших граждан, тем более в современных реалиях? Чем хуже Андрюха Тихонов, который знает всё от и до о футболе, о спартаковском – тем более? Он с характером, с волей.

Даже не знаю, как ответить, почему Эшуорта всё-таки назначили. Это какое-то безумие. Не знаешь, откуда они получают эту информацию, где он себя проявил, где работал раньше, чем занимался. Вот есть репутация, что он жулик. Разве нормально пускать этого человека в «Спартак»? Я категорически против таких назначений. Но воля не наша, не мы решаем сейчас», – сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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