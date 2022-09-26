Кавазашвили: Карпин не хочет продлевать контракт со сборной. Он порядочный человек

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.

«Этот вопрос касается РФС. Карпин очень серьёзно подходит ко всем назначениям, он считает своим долгом сосредоточиться там, где целесообразно на сегодняшний день. Он не стремится, чтобы его считали главным тренером сборной. Это даст ему индульгенцию в том, что он лучший и без него не могут обойтись. Он не очень хочет выпячивать себя. Он видит, что сборная не играет официальные матчи, а просто так брать на себя обузу, чтобы быть занятым и разрываться между сборной и клубом, он не хочет. На сегодняшний день Карпин хочет работать с клубом и приносить пользу в клубе. Он правильно делает, поступает порядочно. Это очень важно, это характеризует его как порядочного человека и настоящего профессионала.



Будут ли его продлевать, чтобы он ничего не делал и получал деньги по контракту национальной сборной? Почему ничего не делал? Потому что если у него что-то получится, в год пройдут 3-4 матча. Что, за четыре матча тратить огромные деньги на содержание сборной команды и на удовлетворение его контрактной стоимости? Он этого не хочет.



Кого тогда назначать на его место? Свято место пусто не бывает. Могу назвать вас, хотите, вашу фамилию назову? К любому болельщику сегодня обратиться, он даст свою фамилию – того, кто ему больше всего нравится. Это уже не ко мне, я не официальный сотрудник РФС», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.