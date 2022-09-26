У игроков «Барселоны» де Йонга и Депая диагностированы травмы мышц бедра
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«Барселона» на официальном сайте сообщила о травмах футболистов Мемфиса Депая и Френки де Йонга. Игроки получили повреждения, находясь в расположении национальной команды Нидерландов.
По итогам медицинского обследования у Френки де Йонга было диагностировано растяжение полусухожильной мышцы левого бедра. Мемфис Депай получил травму двуглавой мышцы левого бедра. Сроки восстановления де Йонга и Депая не сообщаются.
«Барселона» в шести матчах набрала 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион Испании мадридский «Реал» (18). В следующем туре Примеры «Барселона» сыграет с «Мальоркой». Встреча состоится 1 октября.
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