Англия — Германия: составы команд на матч Лиги наций УЕФА
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Стали известны составы сборных Англии и Германии на матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Англия — Германия.
Сборная Англии: Поуп, Стоунс, Дайер, Магуайр, Джеймс, Шоу, Райс, Беллингем, Кейн, Стерлинг, Фоден.
Сборная Германии: тер Штеген, Зюле, Раум, Керер, Гюндоган, Киммих, Хаверц, Мусиала, Хофманн, Зане, Шлоттербек.
Сборная Германии в пяти матчах набрала шесть очков и занимает третье место в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Англия (2) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе являются национальные команды Венгрии (10) и Италии (8).
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