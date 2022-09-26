Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Англия — Германия: составы команд на матч Лиги наций УЕФА

Англия — Германия: составы команд на матч Лиги наций УЕФА
Комментарии

Стали известны составы сборных Англии и Германии на матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Англия — Германия.

Сборная Англии: Поуп, Стоунс, Дайер, Магуайр, Джеймс, Шоу, Райс, Беллингем, Кейн, Стерлинг, Фоден.

Сборная Германии: тер Штеген, Зюле, Раум, Керер, Гюндоган, Киммих, Хаверц, Мусиала, Хофманн, Зане, Шлоттербек.

Сборная Германии в пяти матчах набрала шесть очков и занимает третье место в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Англия (2) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе являются национальные команды Венгрии (10) и Италии (8).

Новость по теме
Англия – Германия: прогноз Дениса Наливайко на матч 6-го тура Лиги наций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022