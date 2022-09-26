Англия – Германия: прогноз Дениса Наливайко на матч 6-го тура Лиги наций

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч группового раунда Лиги наций Англия – Германия.
Ставка: победа Германии с форой (0) за 2.27.
«Англия, откровенно говоря, позорно вылетает из Лиги наций дивизиона А. В следующем розыгрыше будет играть в дивизионе В. Как бы ни выступила команда в последнем туре, уже ничего изменить невозможно. Последняя игра — это матч престижа для Гарета Саутгейта. Благо, что встреча будет домашней. Если Англия и здесь проиграет, то конечно, под обструкцию тренер попадет очень серьезную.
Прогноз на матч Англия — Германия с коэффициентом 2.50.
С другой стороны, есть футболисты, которые критикуют Лигу наций и матчи сборных. Мне кажется, что для англичан эта игра будет нести тренировочный характер. Задача – просмотреть тех футболистов, которых Гарет Саутгейт возьмет на чемпионат мира. Сборная Германии борется за место в Финале четырех. Для этого, конечно, нужно определенное чудо, но тем не менее. Немцы, учитывая их мотивацию, вероятно, будут больше нацелены на победу. Предлагаю взять гостей с нулевой форой. Есть страховка при учете, если игра завершится вничью. Мне кажется, что эта Германия этой Англии точно не проиграет», — сказал Наливайко.
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Прогноз на матч Венгрия — Италия с коэффициентом 2.98.
Прогноз на матч Норвегия — Сербия с коэффициентом 2.20.
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- 26 сентября 2022
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