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Англия – Германия: прогноз Дениса Наливайко на матч 6-го тура Лиги наций

Англия – Германия: прогноз Дениса Наливайко на матч 6-го тура Лиги наций
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Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч группового раунда Лиги наций Англия – Германия.

Ставка: победа Германии с форой (0) за 2.27.

«Англия, откровенно говоря, позорно вылетает из Лиги наций дивизиона А. В следующем розыгрыше будет играть в дивизионе В. Как бы ни выступила команда в последнем туре, уже ничего изменить невозможно. Последняя игра — это матч престижа для Гарета Саутгейта. Благо, что встреча будет домашней. Если Англия и здесь проиграет, то конечно, под обструкцию тренер попадет очень серьезную.

Прогноз на матч Англия — Германия с коэффициентом 2.50.

С другой стороны, есть футболисты, которые критикуют Лигу наций и матчи сборных. Мне кажется, что для англичан эта игра будет нести тренировочный характер. Задача – просмотреть тех футболистов, которых Гарет Саутгейт возьмет на чемпионат мира. Сборная Германии борется за место в Финале четырех. Для этого, конечно, нужно определенное чудо, но тем не менее. Немцы, учитывая их мотивацию, вероятно, будут больше нацелены на победу. Предлагаю взять гостей с нулевой форой. Есть страховка при учете, если игра завершится вничью. Мне кажется, что эта Германия этой Англии точно не проиграет», — сказал Наливайко.

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