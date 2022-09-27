Сарабия — о переходе в «ПСЖ»: они показали мне выигрышный проект

Нападающий «ПСЖ» и сборной Испании Пабло Сарабия высказался о предстоящем матче с Португалией и рассказал о переходе во французский клуб.

«Я уже пошутил с товарищами из «ПСЖ», сказал им: «Увидимся на поле». У нас есть идеи, и это самое главное. Игра с Португалией? Будет равный матч. У нас очень разные идеи, у них очень высокий индивидуальный потенциал. Каждая игра в группе была сложной. Нам предстоит играть с очень сильной командой, чтобы попасть в «финал четырёх».

Переход в «ПСЖ»? Когда я играл в «Спортинге», «ПСЖ» вселил в меня большую уверенность и показал выигрышный проект, в котором должны были быть задействованы не только 11 игроков, и это меня убедило», — приводит слова Сарабии Marca.

Сарабия перешёл в «ПСЖ» из «Спортинга» в июне этого года.