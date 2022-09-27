Экс-форвард «Зенита»: Семак прекрасно справляется — выигрывает чемпионат за чемпионатом

Бывший нападающий «Зенита» Сергей Корниленко высказался о своём бывшем одноклубнике Сергее Семаке, который ныне возглавляет команду из Санкт-Петербурга.
«Мы хорошо знакомы, хотя вместе в «Зените» так и не сыграли (когда я возвращался из аренды, он был травмирован). Перед кубковым матчем с «Зенитом» я задал ему вопросы, которые меня интересовали: например, как у них построен процесс приобретения игроков и интеграции легионеров в команду. Расспросил Сергея Богдановича про структуру игры, тактику. Потом Игорь Витальевич (Осинькин. — Прим. «Чемпионата») подошёл, и тренеры пообщались на свои темы. Если Семак выигрывает чемпионат за чемпионатом, значит, прекрасно справляется со своей работой», — сказал Корниленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полное интервью Сергея Корниленко «Чемпионату» читайте здесь
- 27 сентября 2022
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