Воспитанник «Барселоны»: победа Месси на чемпионате мира — максимум для болельщика
Поделиться
Нападающий «Удинезе» Жерар Деулофеу, ранее выступавший с Лионелем Месси в «Барселоне», хотел бы, чтобы аргентинский форвард «ПСЖ» выиграл чемпионат мира в Катаре.
«Было бы очень приятно увидеть, как легендарный Месси, столько отдавший Испании и «Барселоне», выигрывает чемпионат мира. Это был бы максимум для болельщика», — приводит слова Деулофеу Mundo Deportivo.
35-летний Месси со сборной Аргентины доходил до финала чемпионата мира 2014 года, в котором его команда в дополнительное время уступила сборной Германии — 0:1.
В составе национальной команды Месси дебютировал в 2005 году и с тех пор в 163 матчах забил 88 голов и отдал 51 результативную передачу.
Как Месси тратит деньги на помощь людям? Видеоролик:
Комментарии
- 27 сентября 2022
-
12:15
-
11:52
-
11:50
-
11:46
-
11:29
-
11:28
-
11:20
-
11:12
-
11:00
-
10:51
-
10:44
-
10:35
-
10:35
-
10:31
-
10:23
-
10:15
-
09:40
-
09:39
-
09:09
-
09:00
-
08:58
-
08:53
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
07:20
-
07:09
-
06:48
-
06:46
-
06:29
-
06:25
-
06:10
-
06:02
-
05:53
-
05:28
Партнерский контент