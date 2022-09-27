Воспитанник «Барселоны»: победа Месси на чемпионате мира — максимум для болельщика

Нападающий «Удинезе» Жерар Деулофеу, ранее выступавший с Лионелем Месси в «Барселоне», хотел бы, чтобы аргентинский форвард «ПСЖ» выиграл чемпионат мира в Катаре.

«Было бы очень приятно увидеть, как легендарный Месси, столько отдавший Испании и «Барселоне», выигрывает чемпионат мира. Это был бы максимум для болельщика», — приводит слова Деулофеу Mundo Deportivo.

35-летний Месси со сборной Аргентины доходил до финала чемпионата мира 2014 года, в котором его команда в дополнительное время уступила сборной Германии — 0:1.

В составе национальной команды Месси дебютировал в 2005 году и с тех пор в 163 матчах забил 88 голов и отдал 51 результативную передачу.

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