Бельерин получил травму на тренировке «Барсы». У клуба нет здоровых правых защитников

Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин получил травму во время тренировки, сообщает официальный сайт клуба.



«Эктор Бельерин сообщил о проблемах с камбаловидной мышцей левой ноги во время тренировки сегодня утром. В среду защитнику предстоит пройти серию тестов, чтобы определить степень повреждения и сроки восстановления», — говорится в заявлении.



В текущем сезоне 27-летний испанец провёл два матча в рамках испанской Примеры. Бельерин стал игроком «Барселоны» летом 2022 года, подписав контракт на один год. В прошлом сезоне Бельерин на правах аренды из «Арсенала» выступал за «Бетис», где принял участие в 32 играх и оформил пять голевых передач, а также выиграл Кубок Испании.



Отметим, что ранее травмы получили Рональд Араухо и Жюль Кунде, которые могут сыграть на позиции правого защитника. Таким образом, в настоящий момент на этой позиции может сыграть лишь номинальный полузащитник Серхи Роберто.

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